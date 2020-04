Momentiums festivaler utsatt

Pressesjef for konsert og festivalarrangøren Momentium, Terje Erstad, sier at det ikke kom som noen stor overraskelse at forbudet mot store kultur- og idrettsarrangementer forlenges til 1. september. Han er likevel glad for at myndighetene nå kommer med klare retningslinjer slik at arrangørene vet hva de har å forholde seg til. – Det viktigste er hensynet til liv og helse, og så må vi og alle andre innrette oss etter det, sier Erstad. Både Sommerfesten på Giske og Jugendfest blir på grunn av forbudet utsatt til neste år. – Så får vi prøve å komme sterkere tilbake og skape bra festivaler neste år. Erstad opplyser at billetter som er kjøpt til arrangementer i år vil være gjeldende neste år.