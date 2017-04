I mars la regjeringen frem den første reiselivsmeldingen på 17 år, og i slutten av mai skal den tas opp i Stortinget. Meldingen er en plan for hvordan regjeringen ønsker å styrke næringen, og legger blant annet opp til lettelser i formuesskatten for hoteller og overnattingssteder.

Men reiselivsmeldingen har allerede mottatt kritikk, og under årsmøtet i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, rettet reiselivsrådgiver Arild Molstad nytt skyts mot den.

– Jeg synes stortingsmeldingen stort sett er en tilstandsrapport, og det er altfor lite av hva staten egentlig vil, mener han.

CRUISEHAVN: Geiranger tar imot store antall cruiseskip hvert år. Foto: Lena Høyberg / NRK

Etterlyser samarbeid

Molstad har ledet en ekspertgruppe som nylig leverte en anbefaling om bærekraftig turisme, som en del av regjeringsinitiativet grønn konkurransekraft.

Molstad etterlyser mer samspill mellom staten og det private i reiselivsmeldingen.

– De må legge litt flere av kortene sine på bordet, for det går ikke an å drive bra, grønn turisme i et land der man ikke har et veldig nært samspill mellom myndighetene og det private. Staten kan ikke ta ansvaret for turisme, men det kan ikke næringen alene heller, sier han.

Ta vare på de små

Det er gode tider i turistnæringen, og 2016 var et rekordår. Det er ventet at 2017 vil toppe dette igjen. Cruiseskipene er blant dem som tar store mengder reiselystne til norske byer, bygder og fjorder.

– Hvis man vil ha cruiseturisme, må man være klar over at det vil få konsekvenser for den landbaserte turismen. Man kan ikke få begge deler, mener Molstad.

Han anbefaler at man tar mer vare på de små turistikonene.

– Det er en bøtte med fantastiske steder. Noen av de er rett og slett ikke forberedt godt nok til å ta imot turister, og det må vi forberede oss bedre på nå enn før.

Kritisk til cruiseturismen

På grunn av de enorme massene med folk cruiseturismen fører med seg, etterlyser Molstad en nasjonalpolitisk linje for å hindre at andre turistmål ikke tar skade av cruiseturismen.

– Man kan ikke ha en cruiseturisme der en kommune bestemmer det ene og en annen det andre. Man trenger en «national policy» på dette her. Hvis Preikestolen ikke vil ha så mange cruiseturister, er det ikke de som bestemmer det, den beslutningen blir tatt i Stavanger. Man må mene noe om cruiseturismen og jeg synes at man har vært altfor glad og fornøyd når det renner inn med cruiseturister, avslutter Molstad.