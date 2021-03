Moldeordfører: – Timingen var nok for dristig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg skjønner det er mange som lurer på hvordan i all verden en distriktsordfører kan finne på noe så dumt som å gå mot Oslo-media, sier Moldeordføreren.

Siste søndag i februar gikk han ut i VG og kritiserte byrådet i Oslo for smittehåndteringen . Utspillet utløste kraftige reaksjoner fra byrådsleder Raymond Johansen og innbyggere i Oslo.

REAGERTE KRAFTIG: Raymond Johansen (Ap) til til motmæle mot utspillet fra Torgeir Dahl (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB

I ettertid har Dahl presisert at han aldri mente å ramme en hardt prøvet befolkning i hovedstaden.

Statsminister Erna Solberg beklaget til byråd Raymond Johansen og kalte utspillet for «et sidespor».

Tøft for familien

I dag innser Torgeir Dahl at timingen ble feil og innrømmer at belastningen ble så stor at han er usikker på om han ville gått ut en gang til selv om han mener debatten han har reist er både riktig og viktig.

– Jeg tror jeg ville ha ventet. Det var nok for følsomt og timingen var nok for dristig, sier Dahl. Videre sier han:

– Når jeg så hvor tøft det var å stå i det, både for min familie og for meg selv, så tenker jeg at det å trå Oslo-makten så tett opp og by til dans, det var kanskje ikke en dans du burde ha deltatt i.

Han beklager også at dette gikk hardt utover byens innbyggere og Moldes rykte. Samtidig har han fått mye støtte fra folk i hele landet som ber ham stå på og mener han er i sin fulle rett til å stille spørsmål ved Oslo-byrådets smittehåndtering.

INGEN KRITIKK AV OSLOFOLK: Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H), presiserer at han aldri mente å kritisere Oslos befolkning. Men var kritisk til byrådets smittehåndtering. Foto: Roar Strøm / NRK

– Ingen samkjøring

Dahl står ved at verken statsministeren eller partiet samkjørte utspillet. Det stod han alene om. Og det ber han om å bli trodd på.

– Jeg burde vært tydelig på at dette ikke var en del av en aksjon. Den store bommerten kom i Politisk kvarter i NRK. Jeg burde vært tydelig på at jeg hadde hatt kontakt med statssekretæren, som satte meg i forbindelse med VG, sier han.

Han hadde fire telefonsamtaler og flere tekstmeldinger. Dahl sa at han nektet for dette fordi han oppfattet at det var et spørsmål om hvor initiativet kom fra.

Blir frarådet å gi ut SMS-ene

Dahl ønsker å gi innsyn i de fire tekstmeldingene i kommunikasjonen mellom ham og statssekretær Egseth. Men Statsministerens kontor har frarådet ham i å gi innsyn i sms-ene. Flere medier har anket avgjørelsen, men klagen ble avvist av Kongen i statsråd fredag.

– Dette er såkalt politiker-post. Det betyr at dette er en del av kommunikasjonen mellom partiet og oss som politikere. Jeg ville bryte et viktig prinsipp ved å utlevere meldingene. Men de ville renvasket meg og jeg tror dere ville blitt skuffet om dere fikk se hva som står der.

I KONTAKT: Statssekretær ved Statsministerens kontor, Peder Egseth, har bekreftet at han var i dialog med Moldes ordfører Torgeir Dahl. Her er Egseth avbildet med Erna Solberg på en pressekonferanse i 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kona orket ikke se Nytt på nytt

Saken kom opp i NRKs satireprogram Nytt på Nytt forrige fredag. Dahl sier han opplevde innslaget med som brutalt der han ble kalt for en løgner. Kona orket ikke se programmet.

– Det er et karakterdrap. Et voldsomt karakterdrap, som også manglet grunnlag, men jeg lever med det, sier Dahl.

Prosjektleder Kjetil Kooyman i Nytt på Nytt svarer dette på kritikken:

– Vi i Nytt på Nytt har full sympati med folk som står i mediestormen, så det er godt å høre at ordfører Dahl «står han av». Som et plaster på såret kan vi gjerne hjelpe neste gang han trenger nummeret til en Osloavis, så slipper han omveien via Statsministerens kontor.»

I dag er Dahl usikker på om han kommer til å utfordre maktapparatet i Oslo en gang til. Både av hensyn til seg selv, familien og hjembyen.

FREDAGSUNDERHOLDING: Moldeordføreren fikk gjennomgå i satireprogrammet Nytt på nytt. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK