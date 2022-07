Moldejazz starta i dag

Opninga av den 62. utgåva av Moldejazz blei tradisjonelt markert med ei gateparade gjennom sentrum. I år var det utanriksminister Anniken Huitfeldt som fekk opne festivalen.

Konstituert festivalsjef, Cecilie Nogva, fortel at streiken i SAS har skapt nokre problem for dei, men at dei prøver å gjere det beste ut av situasjonen. Ho har trua på at dei vil kunne arrangere ein god festival.

– No er vi fullskala igjen etter korona og alle arenaene er i bruk. Folk kan gle seg til alle konsertane, seier Nogva.