Moldejazz ønske mere kjønnsbalanse

Moldejazz har skrevet under på en erklæring om å arbeide for kjønnsbalanse i artistvalget. Keychange-erklæringen er underskrevet av 11 nye norske arrangører og har som mål å oppnå minst 50 % kvinnerepresentasjon blant artistene. Også Kongsbergjazz og Festspillene i Bergen er blant store norske festivaler som har skrevet under.