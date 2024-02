Moldejazz med artistslepp

Moldejazz slapp i dag info om nye konserter til årets festival. Bill Frisell er tidligere lansert som årets Artist in Residence og skal holde to konserter. Veteranene i Dance with a Stranger kommer til Aleksandraparken. I tillegg vil Tigran Hamasyan, gruppen KNOWER, Andreas Røysum Ensemble og Veslemøy Narvesen stå på scena i uke 29.

Samtidig blir to av de annonserte konsertene kansellert. Anthony Braxton blir kansellert ettersom artisten har fått helseproblemer og kommer ikke til å opptre live denne sommeren. Konserten med Larkin Poe blir også kansellert på grunn av endringer i artisten sine planer.