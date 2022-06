Moldejazz mangler frivillige

Moldejazz mangler rundt 270 frivillige til jazzfestivalen som starter om en drøy måned. Dette er rundt halvparten av det jazzfestivalen vil trenge. Konstituert festivalsjef Cecilie Nogva er foreløpig ikke veldig bekymret. – Men det kan være greit å gå ut med dette nå i lys av at vi veit at mange over hele landet sliter med å få frivillige til å stille, sier Nogva.