Molde vil ha KBK-spiss

Både Molde og Odd skal være på jakt etter KBK-spissen Benjamin Stokke, skriver Tiden Krav. Begge klubbene skal ha lagt inn bud på spilleren, og avisen skriver at Molde, som jakter en erstatter for Björn Bergmann Sigurdarson, er villige til å betale opp mot fem millioner kroner for 27-åringen.