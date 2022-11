– Problemet er ikke at det er eksamen. Problemet er at det er lik eksamen for alle, sier avgangselev ved Molde videregående, Noa Størksen Strandhagen.

I høst mistet han og resten av elevene ved skolen mange timer med undervisning på grunn av lærerstreiken. I slutten av september slo kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fast at eksamenene likevel kom til gjennomføres som normalt.

Urettferdig eksamen Du trenger javascript for å se video.

Ble hardt rammet

Allerede første skoledag ble elevene ved Molde videregående møtt av streikende lærere, og det gikk over fem uker før de fikk komme tilbake til en normal skolehverdag.

Ifølge flere av avgangselevene har dette ført til at de har mistet verdifull undervisning som vil være viktig for de kommende eksamenene.

– Vi mistet plutselig et helt kapittel i nesten alle fag. På eksamen skal vi testes i hele pensum, sier elevrådsleder og avgangselev, Peder Nicolai Brunvoll Tangen, og fortsetter:

– Plutselig kommer noen opp i et tema vi mistet undervisning i. Da blir du ekstra stressa.

Viktória Koncz, Peder Nicolai Brunvoll Tangen, Noah Stavnesli Eltvik, Noa Størksen Strandhagen og Kamil Kruszynski syns eksamen blir urettferdig. Foto: Roar Strøm / NRK

Skolen forstår elevene

Rektor ved Molde videregående, Leif Magne Lervik, forteller at han har full forståelse for at elevene gruer seg til eksamen, men at skolen gjør det de kan for at ungdommene skal bli klare.

– Det å være forberedt til eksamen er superviktig. Vi er naturligvis på elevenes side, men når departementet har bestemt at eksamen skal gå som normalt må vi forholde oss til det, sier han.

Rektor ved Molde videregående, Leif Magne Lervik, tok imot elevene første skoledag. Foto: Roar Strøm / NRK

Lervik forteller at de allerede har satt i gang tiltak for å forberede elevene til de avsluttende prøvene. Et av dem er ekstraundervisning i fritimen.

– Vi er veldig opptatt av at det skal være gjennomførbart, derfor bruker vi mest mulig tid på dagtid, sier rektoren og fortsetter.

– Det kunne blitt satt opp samlinger i helger og juleferie, men da får vi ikke elevene til å komme, og da er vitsen borte.

Ikke alle som har tid

Men ifølge elevene er det ikke alltid like lett å møte opp til de frivillige ekstratimene.

– Jeg kan ikke se for meg at alle vil bruke fritida si på ekstraundervisning, men du må på en måte for å forberede deg mest mulig til eksamen, sier Viktòria Koncz, men legger til at det ikke er alle som har tid til dette.

– Greia er at vi har så mange andre vurderinger at jeg personlig nesten ikke rekker det.

Avgangselevene frykter at de ikke skal rekke gjennom alt av pensum. Foto: Roar Strøm / NRK

– Det er fortsatt god tid

Kunnskapsdepartementet står fremdeles fast ved at årets eksamener skal gjennomføres som normalt.

– Streiken ble avsluttet tidlig i skoleåret, og det er fortsatt god tid til å gi elevene et godt opplæringstilbud. Jeg forventer at kommuner og fylker som har spart penger under streiken, bruker pengene på å følge opp elevene som har vært rammet av streiken, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Sindre Lysø.

– Har dere vurdert å gi elever som ble rammet av streik en tilpasset eksamen?

– Oppgavene i nasjonalt gitte eksamener er like for elevene, men undervisningen er ikke lik i alle klasserom i hele landet. Dette tar man alltid høyde for i utformingen av eksamensoppgavene. Lokalt gitte eksamener utformes og avgjøres lokalt.

Fylkeskommunen sparte millioner - dette bruker de pengene på Ekspandér faktaboks Møre og Romsdal fylkeskommune sparte totalt 7,6 millioner kroner under lærerstreiken.

Kompetansesjef i fylket, Kariann Dimmen Flovikholm, forteller at dette er penger som skal gå tilbake til elevene.

Pengene brukes blant annet til å gi elevene tilbud om ekstraundervisning.

– Mye som har gått imot oss

På grunn av koronapandemien blir vårens eksamener de aller første for sisteårselevene ved videregående skoler.

Noah Stavnesli Eltvik er en av mange som gruer seg til dette.

– Jeg har aldri hatt det før, så kom streiken i tillegg. Det er mye som har gått imot oss, sier han.