Molde videre i Europaligaen trass tap i Belgia

Molde går videre i Europa League til tross for at laget tapte 1-0 borte mot Cercle Brugge torsdag kveld. Det betyr at Molde allerede er garantert spill i Conference League.

Dersom de slår IF Elfsborg i playoff-kampen, blir det spill i Europa League Molde spilte en svak kamp, men det tar trener Erling Moe med knusende ro.

– Det gir jeg en god f... i når vi nå er videre. Vi er garantert gruppespill, og så får vi jobbe knallhardt for at det blir Europa League, sa Moe til Romsdals Budstikke etter kampen.

Det så lyst ut for Molde da Cercle Brugge fikke en mann utvist etter en halvtime av kampen. Men med en mann mindre på banen scoret Cercle Brugge fem minutter før pause.

Det belgiske laget presset på utover i andre omgang, men Molde sto i mot.

– Vi fikk det vi kom for. Selvfølgelig kunne vi ha spilt en bedre kamp. Men de gjorde det vanskelig for oss selv om de spilte med ti mann, sa Emil Breivik etter kampen.