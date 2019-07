Molde videre i Europaligaen

Molde tok seg greit videre til 3. runde i europaligakvalifiseringen med 3–1 borte over det serbiske hovedstadslaget Cukaricki onsdag. Ohi, Wolff Eikrem og Knudtzon sto for scoringene for Molde, mens Asmir Kajevic sto for hjemmelaget trøstemål.