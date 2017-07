ORDFØRER: Torgeir Dahl sier det har vært en prinsippsak for han og kommunen. Ordføreren er glad på pasientenes vegne. Foto: Roar Strøm / NRK

– Jeg er overbevist om at dette vil ha store konsekvenser for det daglige samarbeidet mellom sykehusene og kommunene i hele landet.

Det sier ordfører i Molde, Torgeir Dahl, etter at Tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren har gitt Molde kommune medhold i at kommunen ikke har betalingsplikt når pasienter blir skrevet ut av sykehus med manglende epikrise eller når tilsvarende informasjon mangler.

Molde kommune og Helse Møre og Romsdal har vært uenig i dette spørsmålet. Partene hadde avtalt at epikrise eller annen informasjon skulle følge pasienten ved utskriving, og at kommunen var pliktig til å betale når disse kravene var oppfylt.

Tvisteløsningsnemnda har derfor kommet frem til at Molde kommune ikke er pliktig til å betale for eventuelle døgn pasienten blir værende på sykehuset når epikrisen er manglende.

– Sykehusene svikter dramatisk

– Jeg tenker at samhandlingen mellom sykehusene og kommunene må bli bedre, og dette har man jobbet med i mange år. Avtaleverket på dette har vært klart i mange år, men så ser man likevel at sykehusene svikter, og til dels ganske dramatisk. Det er det vi har påpekt, og det er det vi har fått fullt gjennomslag for, forteller Dahl.

Summen Molde kommune nå krever tilbakebetalt for dagbøtene er om lag 2,5 millioner kroner. Ordføreren mener at pengene ikke er det viktigste, men pasientenes sikkerhet.

– Dette er en prinsippsak som gjelder at når pasienter skrives ut fra sykehuset må det følge med en epikrise. Dette handler om pasientsikkerhet, og at de skal vite at når de kommer fra sykehuset til kommunen, så har kommunen all kunnskap om den enkelte pasient, sier Dahl.

Assisterende direktør i helseforetaket, Helge Ristesund , sier at de ikke har fått oversendt papirene fra nemnda enda.

– Derfor vil ikke vi uttale oss om dette nå. Vi vil bruke litt tid på å sette oss inn i dette etter at vi får det oversendt. Foreløpig tar vi dette til orientering, sier Ristesund.