Molde tok seg ikke videre til gruppespillet i Europaligaen

Det ble ikke hemningsløs feiring for Molde-spillerne i garderoben etter play off-kampen torsdag. I stedet var det et skuffet Molde lag som gikk av banen.

– I garderoben nå er det skuffelse og heller laber stemning, sier Molde-trener Erling Moe til MAX etter at Molde ikke klarte å ta seg videre til gruppespillet.

– Vi er ikke her bare for å være med i kvalifiseringen. Vi ønsker å gå hele veien, sier en skuffet Molde-trener.

Forberedt på en «neglebiter»

Molde tapte det første oppgjøret mot serbiske Partizan Beograd, men sikret seg et viktig bortemål i 2-1 tapet. Molde trengte i utgangspunktet derfor bare en 1-0 seier på hjemmebane for å ta seg videre til gruppespill i Europaligaen.

Molde-trener Erling Moe var foreberedt på at returoppgjøret mot serbiske Partizan skulle bli en «neglebiter». Men selv om Molde hadde alt å vinne så var det Partizan som skapte store sjanser og var det beste laget i første omgang.

Etzaz Hussain var klar på at Molde måtte være mer offensive i andre omgang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– De har hatt de største sjansene. Vi må våge mer offensivt, sa Etzaz Hussain til MAX i pausen. Han var klar i talen på at om Molde skulle ha sjanse til videre avansement så måtte de tørre mer.

– Hvis vi skal ryke, så må vi ryke på en bedre måte, sa Huzzain.

Og det kunne se ut som om det var et annet Molde-lag som kom på banen i andre omgang. Molde fikk sin første store sjanse i løpet av de første minuttene, men ballen fant ikke nettmaskene.

Men så skulle det ta lang tid før de skapte de store sjansene igjen.

Det skulle ta mer enn 70 minutter før Molde får et avgjørende frispark. Magnus Wolff Eikrem slår frisparket via Partizan-muren og ballen ender ved bakerste stolpe. Der får Leke James slått ballen i mål for Molde. Jubelen på stadion i Molde sto i taket, for akkurat nå var Molde videre.

Men drømmen om Europa varte i kun sju minutter.

Partizan-spiller Nemanja Miletic får etter 80. minutter spilt gå upresset opp i Molde-forsvaret etter et hjørnespark og header inn utligningen for Partizan.

Etter utligningen kom Molde til et par halvsjanser, men målet som kunne holde liv i håpet om Europa kom ikke. Kampen ender 1-1 og Partizan går videre til gruppespillet i Europaligaen.

– Må være der i 90 minutter

Molde-treneren synes laget tok seg opp i andre omgang både fremover og bakover på banen.

– Dessverre så klarer vi ikke å stå imot den corneren. Da blir det som det blir. Man straffes hardt når man ikke er der i 90 minutter, sier Moe til MAX.

Dermed er det bare ett norsk lag med når gruppespillet til europaligaen trekkes fredag.