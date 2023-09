Molde tapte poeng i medaljejakten – uavgjort mot Godset

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem scoret et lekkert frisparkmål da den regjerende seriemesteren spilte 1-1 mot Strømsgodset i Eliteserien søndag.

Dermed har Molde fire poeng opp til Tromsø på tredjeplassen når sistnevnte har én kamp til gode. Dermed kan det skille sju poeng når det gjenstår åtte kamper av sesongen.

Molde har spilt tre uavgjort på sine fem siste seriekamper, men har ikke tapt siden 0-1-nederlaget for Odd 11. juni. Likevel bidro en svak start til at laget fra rosenes by har ti poeng opp til Viking på tabelltopp.

Elias Melkersen sendte vertene i ledelsen etter åtte minutter. Spissen, som er på lån fra skotske Hibernian, scoret sitt andre mål i Eliteserien denne sesongen.

Fem minutter før pause utlignet Magnus Wolff Eikrem med et svært lekkert frispark. Molde presset på for seieren, men greide ikke få det avgjørende målet.

Godset ligger på tiendeplass etter 22 kamper og har seks poeng ned til kvalifiseringsplass til nedrykk.

Molde skal møte serieleder Viking på hjemmebane i neste runde, mens Godset skal spille mot Bodø/Glimt.

(©NTB)