Molde tapte mot Brann på heimebane

Brann vann 1-2 over Molde måndag. Daniel Pedersen scora for Brann etter 12 minutt, men Molde utlikna berre fem minutt seinare med scoring av Ola Brynhildsen. Like etter pause kom mål nummer to for Brann. Då var det Fredrik Haugen som fekk stå åleine då Brann tok hjørnespark, og styrte inn 1-2 for bortelaget.