Molde-talent ute i over eitt år

Mona Obaidli, som spelar for Molde Handballklubb Elite, er ute i minst tolv månadar etter ein omfattande skade ho fekk på trening. Obaidli var ein av to spelarar frå Molde som vart teken ut til samling med rekruttlandslaget, som ho no mistar på grunn av skaden, det melder Romsdals Budstikke.