Det er duket for storkamp når Molde besøker Trondheim og erkerival Rosenborg søndag.

– Det er alltid store kamper mot dem, uansett hvor vi ligger på tabellen. Det er et hatoppgjør som vi gleder oss skikkelig til, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem.

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem sier at de har jobbet hardt denne uka, og at de håper de kan vise seg fra en bedre side under kampen mot Rosenborg. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

De siste kampene i Eliteserien har ikke gitt resultatene Molde ønsker. De står med tre strake tap og ligger nå på en femteplass på tabellen.

Etter 4-1-tapet mot Tromsø mandag har flere supportere delt sine bekymringer i sosiale medier:

«Om Moe fortsatt er trener i Molde etter denne sesongen skjønner jeg ingenting. Negativ utvikling i ALLE ledd. På tide at man begynner å se seg selv i speilet.»

«Svært få løper med ball i mere enn 10 meter. Er formen dårlig? Ufattelig pinlig i kveld.»

Molde-spillerne var svært skuffet etter tapet mot Tromsø på mandag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Mener det er tid for ny trener

– Det har vært noen få oppturer innimellom, men jevnt over har det vært svakt.

Slik beskriver Molde-supporter og programleder for podkasten FasitMolde, Odd Erik Skavold Lystad, sesongen til blåtrøyene.

– Resultatene er ikke der de skal være, og de har ikke vært det på en stund, sier Odd Erik Skavold Lystad. Foto: Privat

Nylig lagde de en episode som handlet om deres bekymringer rundt utviklingen av klubben.

Svake resultater, spillerlogistikk, ansvar og krav om endring var noe av innholdet.

– Sånn som klubben, det sportslige og Erling Moe har fremstått mener vi tiden for en ny trener har kommet, dessverre, sier Lystad, men legger til at de er takknemlige for det Moe har fått til i klubben tidligere.

Han gleder seg til kampen mot Rosenborg, og sier at det er viktig for Molde-supportere at det blir tatt tre poeng i de kampene. Men han er tydelig på at det ikke endrer noe.

– Vi er ikke der at hvis vi slår Rosenborg så har vi reddet ære og fjes.

– Det er bestandig press

Erling Moe selv er ikke overrasket over kritikken som er kommet mot han og de siste prestasjonene.

– Det må man regne med når ting går i motbakke, og det hører med til det vi holder på med, sier han.

Erling Moe forteller at man må like å kjenne på press når man er trener i Molde. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Han velger å ha fokus på det de kan gjøre noe med.

– Jeg føler vi har brukt uka på en konstruktiv måte, så jeg håper selvfølgelig at vi skal få satt sammen en skikkelig god prestasjon på søndag.

– Føler du ekstra på presset før søndagens kamp?

– Det er bestandig press å være trener i Molde. Det er en klubb som skal ligge i toppen hvert eneste år, svarer Moe.

Han mener at man må like å kjenne på presset når man har valgt et yrke som trener.

Ikke fornøyd

Administrerende direktør i klubben Øystein Neerland er heller ikke fornøyd med det som har blitt levert de siste serierundene.

– Det er ting å snu, og vi jobber for at det skal skje. Vi har en kamp på Lerkendal på søndag, den gir oss en mulighet til å vise oss fram på en god måte igjen, sier han.

Øystein Neerland er tydelig på at de fortsatt har mye å spille for med både eliteserie, europaspill og en cupfinale i desember. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Flere supportere mener at det kanskje er på tide å se etter en ny hovedtrener, er det noe dere tenker på?

– Akkurat nå har vi fokus på det som ligger rett fremfor oss. Vi vil selvfølgelig gjøre evalueringer på hva vi har levert, og på det som går på helheten i klubbdriften. Vi skal grave og sjekke der vi mener vi må sjekke, svarer Neerland.

– To av tre mål er oppnådd

I fjor vant romsdalingene serien suverent med 18 poeng. Før kampen i dag ligger de åtte poeng bak Viking som ligger på fjerdeplass. Molde har en kamp mindre spilt.

Det betyr at Molde kan bli avhengig av å vinne cupfinalen i desember for å sikre seg en mulighet i Europa neste år.

– I vår plan skal vi spille jevnlig i Europa, være topp tre og spille om en cupfinale. To av tre mål er oppnådd, men vi er ikke helt fornøyd likevel, sier Neerland.

Han er klar på at cupfinalen kommer til å bli ekstra viktig i år.

Disse bildene kommer man ikke til å få se på Aker stadion i år. Foto: Marius Simensen / NTB

Supporter og podkastprogramleder Odd Erik Skavold Lystad er redd for hva som vil skje dersom Molde mister muligheten til å spille i Europa neste år.

– Da mister de også en viktig økonomisk faktor. Jeg redd for at 2024 kan bli et seigt år, hvis vi ikke kan gjøre noen grep som får oss opp igjen.