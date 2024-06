Molde startar med ny keeper

Keeper Sean McDermott debuterer for Molde i dag i kampen mot Viking. Han skreiv korttidskontrakt med Molde tidlegare denne veka. Keeper Albert Posiadala er ute fordi han knakk nasen to gongar på ei veke. Også førstekeeper Jacob Karlstrøm og reserven Oliver Petersen er skadde. Sean McDermott har spelt 171 kampar for Kristiansund.