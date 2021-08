Molde-spiller solgt

Fredrik Aursnes er klar for nederlandske Feyenoord. Han forlater Molde med umiddelbar virkning, melder serielederne i Eliteserien. Midtbanespilleren kom til Molde tidlig i 2016-sesongen fra Hødd. – Vi vil takke Fredrik Aursnes for fem og et halvt fantastiske år i klubben. Han har tatt store steg, og utviklet seg til å bli en fantastisk fotballspiller, sier administrerende direktør i Molde Ole Erik Stavrum. (NTB)