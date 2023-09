Molde-spiller må opereres

Martin Bjørnbak skal under kniven og mister flere MFK-kamper. Det skriver Romsdals Budstikke.

Molde-trener Erling Moe sier til avisen at Bjørnbak skal inn og opereres i hånda. Han fikk en skade for noen kamper siden, og det viser seg at han har et brudd i et bein i hånda.

Det betyr at Bjørnbak går glipp av kampene mot Kjelsås, Viking, Bayer Leverkusen og Bodø/Glimt.