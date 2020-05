Molde Sp krever svar

Molde senterparti har sendt brev til stortingsgruppa ved Jenny Klinge og Kjersti Toppe med spørsmål om de ønsker et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde. Lokallaget stiller også spørsmål om hvor mye partiet sentralt er villig til å ofre av det nye sykehuset på Hjelset for å sikre sykehus i Kristiansund. Bygginga av det nye sykehuset i Molde skal etter planen starte til høsten.