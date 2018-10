Molde snudde til seier

Molde lå lenge under borte mot Skrim Kongsberg i kveldens eliteseriekamp i håndball for kvinner, men snudde kampen til seier i sluttminuttene. Ragnhild Valle Dahl satte inn det avgjørende målet for Molde, som vant kampen 23-22. Dahl ble også lagets toppscorer med åtte mål.