Molde snudde til seier

Molde tok sin andre seier av to mulige i årets eliteserie i håndball for kvinner, med 29-25 borte mot Tertnes torsdag kveld. Ved pause ledet hjemmekaget 14-12 i Haukelandshallen, men en sterk 2. omgang sørget for seier til Molde. Romsdalingene er dermed ett av fem lag som står med full pott etter to serierunder. Natasa Jankovic fant nettmaskene flest ganger, med seks fulltreffere for Molde.