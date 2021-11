Molde slo Sandefjord

Det endte 3-1 etter at Sandefjord fikk et trøstemål i sluttminuttene. Molde ledet kampen jevnt etter at Magnus Wolff Eikrem scoret første mål ni minutter uti første omgang. Molde ligger stadig på andreplass på tabellen, bak Bodø/Glimt.