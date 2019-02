Molde slo Aalesund

I en treningskamp i fotball har Molde vunnet 2-0 mot Aalesund. Molde tok ledelsen allerede et par minutter ut i 1. omgang da tidligere Aalesund-spiller Leke James satte et straffespark sikkert i mål. Mot slutten av andre omgang satte Eirik Hestad inn kampen siste mål, etter at Aalesund-keeper Andreas Lie måtte gi retur på et skudd fra Thomas Amang. Kampen ble spilt i Ålesund.