Molde slått ut

Monaco vant straffesparkkonkurransen 4-2 mot Molde på Aker stadion, etter at hjemmelaget brente to av sine forsøk fra 11-meteren. Dermed er det Monaco som går videre til åttendedelsfinalene i Europa Youth League etter kampen som endte 2-2 i ordinær tid, og der Sivert Gussiås og Tobias Svendsen (bildet) sørget for hjemmelagets to mål.