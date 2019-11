Molde-Sekken

Ferja på strekninga Molde-Sekken har hatt tekniske vanskar i morgontimane. No melder Fjord1 at det blir normal drift i ruta frå avgangen 10.45 frå Molde. Det blir sett opp ein ekstra avgang frå Sekken til Molde 11.30 om det då er behov for å transportere køyretøy.