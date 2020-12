Molde satsar mot sølv

Molde var solide og vant 3–1 heime mot Haugesund i gårsdagens Eliteserierunde. Dermed tok laget eit nytt viktig skritt i retning sølvmedaljar i årets sesong. Molde har no seks poeng meir enn Vålerenga som ligg på ein tredjeplass med fire kampar igjen av sesongen. Trenar Erling Moe seier dei no kjempar om sølvet. – Det er det vi ønskjer no når gullet ikkje lenger er tilgjengeleg. Men vi veit det blir ei tøff avslutning med eit tett kampprogram, så vi må ta dei poenga vi kan, seier han.