Marerittet fortsetter for Horneland og RBK: – Noe av det dårligste vi har gjort

TRONDHEIM/OSLO (NRK): Nok et tap ble et faktum for Rosenborg og Eirik Horneland, etter at Bodø/Glimt snudde alt i sluttminuttene. Etter kampen ville ikke Horneland snakke med noen.