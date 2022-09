Molde-ordfører stiller ikke til gjenvalg

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl fra Høyre, er ikke aktuell som ordfører ved kommunevalget neste høst. Det melder Romsdals Butdstikke. Dahl har vært orfører i tre perioder, og har nå bestemt seg for at dette får være nok. Tidligere har Trygve Grydeland gjort det klart at han vil stille som ordførerkandidat dersom han blir spurt om det, skriver avisen.