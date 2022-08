Molde øker satsingen på kvinnefotball

Molde skal øke satsingen sin på kvinnefotball de kommende årene. Innen utgangen av 2023 har klubben en ambisjon om å komme seg opp i Toppserien.

Molde opplyser på egne nettsider at de skal gjøre nødvendige tiltak for å styrke satsingen. Det ble klart etter et styremøte mellom Molde Fotball AS og Molde Fotballklubb 16. august.

Kvinnelaget til Molde spiller i 2. divisjon for øyeblikket.

– Ambisjonen er klar, vi skal ha to opprykk for damelaget innen overskuelig fremtid. Det første opprykket skal komme i løpet av denne eller neste sesong. Så skal vi bruke tiden det tar for å bygge et godt nok fundament for at vi etablerer oss i Toppserien når laget først kommer dit, sier administrerende direktør i klubben Ole Erik Stavrum.

