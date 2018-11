Molde ned på bronseplass

Brann vann 3–1 heime mot Strømsgodset i kveld. Det betyr at Molde berre fekk to timar på sølvplass i denne omgang. Med to rundar igjen å spele har Rosenborg på topp 60 poeng, Brann 55 poeng, Molde 53 poeng og FK Haugesund på fjerdeplass 50 poeng. Dersom Rosenborg slår Strømsgodset i cupfinalen får dei fire beste laga i Eliteserien spele i Europa neste år.