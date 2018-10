Molde møter Fredrikstad

Norges håndballforbund har trukket kvartfinalene i NM for kvinner. Molde som slo Tertnes borte i 4. runde, skal møte Fredrikstad hjemme onsdag 24. oktober. Styreleder i Molde HK, Per Gjerde, er godt fornøyd med å ha fått hjemmebane og sier spillerne jublet da trekninga ble kjent. – Fredrikstad er et vanskelig lag å spille mot og det blir en tett og jevn kamp, men vi har fordel av hjemmebane, sier Gjerde.