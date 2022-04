Molde møter Byåsen

Handballaget Molde Elite møter Byåsen til kvartfinalen i håndballsluttspillet for kvinner. Det ble klart etter at oppsettet for kvartfinalene ble offentliggjort nå i kveld.

I tillegg til dette spiller Storhamar – Romerike Ravens, Sola – Fana og Vipers – Fredrikstad.

Det spilles best av tre kamper i både kvartfinaler, semifinaler og finaler.