Molde mistar toppscoraren sin

Molde Elitespelar Christine Karlsen Alver (23) er klar for den romanske klubben SCM Gloria Buzau. Det melder Romsdals Budstikke. Alver kom til Molde frå Fana for snart to år sidan. Ho har stått for 150 mål på 22 kampar så langt i Eliteserien i år.