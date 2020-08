Molde med sjokktap

Molde kunne krøpet opp på like mange poeng som serieleder Bodø/Glimt med seier over Sandefjord i lørdagens kamp. I stedet tapte Molde 1–2 etter at Sandefjord scoret på overtid. Ola Brynhildsen (bildet) sendte Molde oppskriftsmessig i ledelsen før kvarteret var spilt, men bare fire minutter senere utlignet Rufo for hjemmelaget. Fredrik Sjølstads røde kort like før pause gjorde også ting vanskelig for Molde. På overtid fikk Sandefjord straffe som kaptein Marc Vales sikkert satte i nettet. Dermed ble det poengtap for Molde på bortebane.