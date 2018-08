Molde må slå Skotske Hibernian

Hibernian FC fra Edinburgh i Skottland skal møte Molde i 3. runde i europaligakvalifiseringen. Ole Gunnar Solskjær sa tidligere i kveld at skottene det laget han kjente best av de to mulige motstanderne. – Jeg har vært trener for lag som har spilt mot flere av spillerne deres. Jeg har også sjøl trent en av dem, David Gray, på reservelaget til United, sa Solskjær.