Molde leder over KBK til pause

Molde tok en tidlig ledelse over Kristiansund BK under en treningskamp i Kristiansund søndag. Spillerne har hatt en liten sommerferie, men neste helg begynner andre del av sesongen og derfor er begge trenere interessert i at spillerne skal komme tilbake i kampform. Vegard Forren er tilbake og startet for Molde, og gjorde en solid innsats i første omgang. Magne Hoseth sitter på KBK-benken. Hoseth har ifølge flere medier trent sammen med klubben de siste dagene.