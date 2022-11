I Molde kommune er det nesten som om dei har vunne i lotto. Kommunen fekk åleine 46 millionar kroner av Enova sin pott på 102 millionar kroner.

– Det fortel meg at nokon i Molde står opp tidleg om morran og skriv godt funderte søknadar med effektive tiltak, seier Vidar Pedersen, leiar for kommunikasjon og marknadsføring i Enova.

Var ein konkurranse

Pengane skal brukast til å få ned straumrekningane i kommunale bustader. Kor mange av dei 356 kommunane som søkte om støtte vil ikkje Enova oppgi, men 17 av dei som søkte fekk midlar.

Kommunane konkurrerte om pengane. Dei som ville spare mest straum per støttekrone frå Enova fekk best utteljing. I Molde var dei open for å prøve noko nytt for å betre kommuneøkonomien.

– Vi sat oss veldig godt inn i korleis Enova vektla dei ulike energitiltaka, og spissa søknadene deretter, forklarer Jørgen Gravdehaug Stensby i Smart Molde.

Jørgen Gravdehaug Stensby er på eit tak i Nøysomhetsveien i Molde der det skal kome solceller. Foto: Remi Sagen / NRK

Får solceller på taka

Kommunane kunne søke på i alt ni tiltak, som for eksempel solceller, varmepumper og etterisolering av yttervegger.

– Vi såg at varmepumper og solceller kom godt ut, betre enn for eksempel ytterisolering. Så vi fokuserte på solceller og varmepumpene, seier Stensby.

Representantar frå Molde kommune er i gang med å planlegge korleis dei skal gjennomføre tiltaka dei har fått støtte til. Foto: Remi Sagen / NRK

Og det lønte seg. Molde kommune fått innvilga støtte til solceller som kan produsere inntil 3599 kilowatt i timen.

– Med solforholda her kan solcelleanlegga potensielt dekkje det årlege straumforbruket for 260–300 små leilegheiter. Dette blir heilt fantastisk, seier Stensby.

Molde kommune fekk også innvilga støtte på 2,6 millionar kroner til installering av varmepumper på fire kommunale bygg med utleige.

Både kommunen og bebuarane vil spare

No er kommunen i gang med å sjekke om det går an å legge solcellene rett på taka, eller om dei må gjere noko før installeringa kan starte.

– Vi har fått ein unik mogelegheit til å installere ny teknologi på eigendomane våre. Det er teknologi som også vil komme leigetakarane til gode, fortel Gerd Elin Løken, avdelingsleiar i Molde eiendom KF.

– Gjennomføring og fordelingsnøklar må vi komme tilbake til når vi har fått sett oss meir inn i prosjekta og dei tekniske løysingane, seier Gerd Elin Løken. Foto: Remi Sagen / NRK

Reknestykket viser at Molde kommune vil spare mykje pengar når tiltaka er på plass. Kor mykje dei vil spare, kjem an på straumprisen.

– Men som eit døme vil 2,4 gigawattime eigenprodusert straum årleg ved til dømes straumpris på 40 øre pr. kilowattime, gi om lag 960 000 kroner sparte utgifter til straum.

Straumrekningane til dei som bur i dei kommunale bustadane vil bli redusert sidan dei får bruke solcelleteknologi til å produsere eigen straum.

– Taka står der likevel

Tiltaka vil også gjere Molde til ein grønare by.

– Vi treng meir kraft, og eg meier at solceller er ein kjempegod måte å produsere kraft på. Da treng ein ikkje å gjere inngripande tiltak i naturen, taka står der likevel, seier Ole Bertil Tveita Tingvoll, klimarådgivar i Molde kommune.

Fristen for å fullføre prosjekta er sett til 2025.

– Vi har berre tida og vegen.

Ole Bertil Tveita Tingvoll Foto: Remi Sagen / NRK

– Krev ein klok måte

Midlane til støtta kjem frå budsjettforliket mellom Regjeringa og SV i november 2021. Då vart løyvinga til Enova auka med mellom anna 100 millionar kroner som skulle gå til energitiltak i hushald.

– Omstillinga til lågutsleppssamfunnet krev at vi bruker energi på ein klok måte. Det er vårt håp at denne støtta fører til auka fornybar energiproduksjon og eit redusert energibehov, seier Nils Kristian Nakstad, administrerande direktør i Enova.