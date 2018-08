Molde knuste Brann

Serieleder Brann ville ha revansj etter 0-4-ydmykelsen tidligere i sommer, men gikk på et stortap på Aker Stadion. Molde vant hele 5–1 over Brann i søndagens eliteseriekamp. Fredrik Aursnes scoret to mål, mens Kristoffer Haugen, Pawel Cibicki og Erling Braut Håland scoret hvert sitt mål.