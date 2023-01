Molde klaget inn til CAS etter Fofana-overgangen

David Datro Fofanas tidligere klubb Abidjan City mener Molde stjal angriperen fra dem og har klaget inn Molde til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum opplyser om klagen til Dagbladet. Abidjan City sendte saken til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for snart to år siden.

Molde mener at Fofana sto uten kontrakt da de hentet ham. Den ivorianske klubben hevder spilleren da var under kontrakt med dem. Fofana ble nylig solgt fra Molde til Chelsea for et rekordbeløp på godt over 100 millioner kroner.