Molde-keeper til Elverum

Molde FK leier ut keeperen Neydson da Silva til 1. divisjonsklubben Elverum ut sesongen. 20-åringen har kun fått spilletid i cupen for Molde denne sesongen. For kort tid siden hentet Molde inn Mathias Eriksen Ranmark som ny keeper, og det åpner for utlån for da Silva.