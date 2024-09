Molde-keeperen går til Lillestrøm: – Flere grunner til det

I august kom nyheten om at Molde-keeper Oliver Petersen hadde flytta til Oslo, til stor overraskelse for flere.

Mandag kveld ble det kjent at han går til Lillestrøm på lån ut sesongen.

– Det er en ganske lang historie egentlig, og den er kompleks. Det er flere grunner til det da, sier Oliver Petersen til NRK.

Keeperen har kontrakt ut 2026-sesongen med Molde, og spilte sist i Serieliga-kampen mot Club Brugge i mars, hvor Molde røk ut i åttedelsfinalen.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Et slag i magen

Petersen kom til Molde i 2018, og har spilt 36 obligatoriske kamper for klubben. Han sto blant annet under cupfinalen i 2023, da Molde vant 1-0 over Bodø/Glimt.

Men de siste tre ukene har han studert juss i Oslo, og sier det er grunnen til at han flyttet hjem og fra Molde.

– Det har vært litt i tankene, men det ble enklere å velge det da vi kom til Eliteseriestarten i år, og jeg ble satt på benken.

Han sier selv han både trodde og mente at han burde være førstekeeper.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det ble et slag i magen, og gjorde at jeg ville utforske noe nytt, og se etter nye muligheter og utfordringer. Det ble veldig tydelig utover at Molde ikke ville satse på meg. Jacob (red.anm. Karlstrøm) startet første serierunde, og så ble det Albert (red.anm. Posiadała) etter det.

22-åringen sier han har hatt det fint i Molde by, og er takknemlig for det han har fått oppleve.

– Og jeg følte veldig støtte fra fansen og tilskuerne på Aker Stadion. Det var ikke et lett valg, men sånn som ting ble så følte jeg at det var det beste for meg her og nå.

Foto: Carina Johansen / NTB

Vet ikke hva fremtiden bringer

Føler du at du ble verdsatt nok i Molde av klubben?

– Sånn er fotballen. Det er ikke jeg som tar ut laget. Treneren velger, og det må man respektere. Jeg hadde spilt meg selv, det hadde jeg, sier han og småler.

Du har kontrakt med Molde ut 2026, hva skjer etter denne sesongen? Kan Molde-supporterne forvente å se deg stå for Molde neste sesong?

– Det har kommet ut offentlig at jeg har begynt å studere i Oslo, så, men ... Jeg forholder meg bare til det halvåret her, så får vi se hva som skjer. Det har vi ikke tatt stilling til ennå.

– Jeg føler meg privilegert som har fått opplevd mye og lært mye i Molde. Utrolig fin spillergruppe, by og supportere. Jeg er takknemlig for seks fine år, så får man se hva fremtiden bringer.

Petersen forteller at han i Lillestrøm er tenkt som en back up-keeper, og at de vil tilrettelegge for at han kombinerer både studier og fotballen.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg får muligheten til å holde meg litt i gang og trene med Lillestrøm, sier han.

NRK har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Øystein Neerland, direktør for Molde Fotballklubb.