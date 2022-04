Molde kai blir nattestengt

Nybygget MF Vestrefjord skal nå testkjøres slik at ferjens lade- og driftssystem kan godkjennes for elektrisk drift. Derfor blir Molde kai nattestengt fra 2.-14. mai. I den perioden kjøres ruten via Hollingsholmen. Unntaket er natt til søndag og natt til mandag. Da går ferjene som normalt mellom Molde og Vestnes.