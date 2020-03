Molde innfører ytterligere tiltak

Alle barnehager og grunnskoler i Molde kommune holder stengt på fredag. Nye vurderinger gjøres i løpet av helga. Inntil videre stenges all aktivitet i kommunens idrettshaller, på kulturskolen og i Moldebadet. Kommunen anmoder også at alle fritidsaktiviteter avlyses omgående. Det har også blitt innført et forbud mot alle arrangement med over 100 personer. I tillegg har kommunen bestemt at passasjerer på Hurtigruta og øvrige passasjerskip ikke får gå i land i Molde. Det blir også etablert en lokasjon for testing av potensielt smittede på Træffhuset.