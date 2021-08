Molde i innspurten av vaksineringen

Molde kommune er nå i innspurten av vaksineringen for dose 1 til de siste aldersgruppene. Det har vært satt over 29.000 vaksinedoser i Molde kommune. Kommunen skriver at dersom du bor i kommunen og ikke har fått tilbud om vaksine ennå, eller om du har ombestemt deg og ønsker å ta vaksinen likevel, må du bestille time nå.