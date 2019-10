Molde holdt unna for Glimt

Molde beholder en seks poengs ledelse i eliteserien etter at Bodø-Glimt bare klarte uavgjort mot Brann i går kveld. Glimt fikk sjansen til å ta inn på Molde etter at Molde tapte for Rosenborg, men knep inn bare ett poeng. Men Glimt fikk feilaktig annullert et mål mot slutten av kampen som fratok laget en seier mot Brann.