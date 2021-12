Molde henter inn ny keeper

Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm bytter arbeidsgiver og har skrevet kontrakt med Molde. Molde Fotballklubb melder at 24-åringen står med 95 A-lagskamper for Tromsø og at han har knyttet seg til klubben ut 2025-sesongen. – Det er utrolig deilig. Jeg har blitt godt tatt imot av hele klubben og gleder meg til å møtte resten av gutta over nyttår. Det skal bli godt å komme i gang, sier Karlstrøm. (NTB)