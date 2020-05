Molde henter ikke Forren-erstatter

Selv om midtstopper Vegard Forren nylig måtte forlate Molde, ser trener Erling Moe ingen grunn til å hente inn en erstatter.Til tross for at klubben har mistet Forren og Ruben Gabrielsen, som ble Toulouse-spiller i januar, kommer moldenserne ikke til å gå «bananas» på overgangsmarkedet, framhever trener Erling Moe overfor Eurosport. Forren og Molde ble enige om å avslutte arbeidsforholdet med virkning fra 31. mai. 2-spilleren har slitt med spilleavhengighet i lang tid og har brukt penger fra Molde-spillernes felles «botkasse» for å dekke inn spillegjeld. (NTB)