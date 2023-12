Molde henter erfaren svenske

Molde fotballklubb har signert Ebba Wieder til en to års kontrakt som spillende assistenttrener. Det melder MFK i ei pressemelding. Hun kommer fra spill i Damallsvenskan, øverste divisjon i Sverige, som hun har vunnet to ganger. Hun har også erfaring fra Champions league og har vært lagkaptein for det svenske U23-landslaget.